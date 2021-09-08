Для вакцинированных украинцев хотят ослабить карантин

Главное: Карантинные ограничения для вакцинированных украинцев хотят ослабить. Идея министерства здравоохранения.

Детали: В Украине хотят ослабить карантинные ограничения для вакцинированных. Об этом говорит глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник сообщил, что это будет касаться компаний и учреждений, в которых коллектив вакцинирован против коронавируса.

По его словам, такое послабление планируют предусмотреть при попадании региона в желтую или красную зону эпидемической опасности.

Министр сказал: «Следуя практике европейских стран и США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к привычному. На этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинных нормах, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием».

Он отметил, что для послабления для желтой зоны достаточно одной дозы вакцины, а для красной будет необходим полный курс вакцинации.

В тему: В Украине сделали более 10 миллионов прививок от коронавируса.