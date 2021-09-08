В Днепре в мужчину выстрелили из-за маски

Главное: В Днепре стреляли в мужчину. Тот отказывался надеть маску.

Детали: Вечером вторника, 7 сентября, в Днепре произошло ЧП. В одном из супермаркетов на улице Тверской выстрелили в мужчину, который отказывался надеть маску, пишет «Информатор».

Известно, что 43-летний местный житель использовал «Флобер». Повздорив в торговом зале, мужчины вышли на улицу, где и произошел конфликт.

Пострадавший получил травму под правым глазом.

У нападавшего также нашли газовый баллончик и электрошокер. Его задержала полиция.

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