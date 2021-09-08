В Европе решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса

Главное: Сразу три европейские страны приняли решение о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса. Это Словакия, Чехия и Австрия.

Детали: Власти Словакии, Чехии и Австрии вскоре разрешат жителям этих стран, прошедшим установленный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины. Об этом сообщает RTVS.

Ее будут вводить желающим не раньше, чем через восемь месяцев после завершения первого курса.

Эти прививки должны получить, прежде всего, граждане, входящие в группы риска. К ним относятся жители старше 60 лет и хронические больные.

Братислава, Прага и Вена не будут дожидаться поступления на этот счет рекомендаций от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

В Чехии, как ранее проинформировал министр здравоохранения республики Адам Войтех, третий укол вакциной можно будет получить с 20 сентября.

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