На Волыни дельта-коронавирус выявили у 17-дневнего младенца

Главное: В Волынской области ускорились темпы роста заболеваемости коронавирусом и, в частности, штаммом «Дельта». Его даже зафиксировали у 17-дневнего младенца.

Детали: В Волынской области зафиксировали 47 случаев заболевания штаммом Дельта. Также известно об инфицировании 17-дневного младенца. Об этом во время брифинга сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталья Янко.

«В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма Дельта. Среди тех, кто заболел — жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года», — сказала она.

По словам специалиста, все пациенты с «Дельта» не были вакцинированы против коронавируса, а большинство из них не выезжали за пределы региона.

На сегодня в области значительно ускорились темпы роста заболеваемости. Коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для «зеленой» зоны на 4%. Также отмечается, что вдвое выросла суточная COVID-смертность по сравнению с прошлой неделей.

«В школе поселка городского типа Турийск выявлено шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболело еще восемь человек, в том числе двое детей в возрасте от семи месяцев до семи лет», — рассказала Янко.

Среднее учебное заведение перешло на дистанционную форму обучения.

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