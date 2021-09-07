Митрополит УПЦ принял участие в торжествах Польской Церкви в честь священномученика Максима Горлицкого

Главное: Митрополит Никодим принял участие в праздничных торжествах Польской Православной Церкви в день памяти священномученика Максима Горлицкого, который входит в Собор Житомирских святых.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в сослужении архиепископа Люблинского и Холмского Авеля, архиепископа Перемышльского и Горлицкого Паисия, духовенства Польской Православной Церкви митрополит Никодим совершил литургию в кафедральном соборе Святой Троицы в Горлицы.

Владыка Никодим отметил, что священномученик Максим Горлицкий близок для православной Житомирщины, ведь учился в Волынской духовной семинарии в Житомире и был здесь рукоположен.

Также митрополит Никодим передал в дар архиепископу Паисию икону с частицей мощей недавно канонизированного святого Евмения Житомирского.

От Польской Церкви митрополит Никодим получил образ священномученика Максима Горлицкого с частицей его мощей и был награжден епархиальной медалью этого святого.

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