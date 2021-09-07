В МОН рассказали, сколько сотрудников учебных заведений привились от коронавируса

Главное: В Украине прививку от коронавируса сделали менее 60% сотрудников учебных заведений. По отдельным регионам и учебным заведениям точных данных нет.

Детали: В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщили в МОН в ответ на запрос «РБК-Украина».

Вакцинировано менее 60% от общего количества.

Как отмечается, прививки в Украине сделали:

— 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;

— 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;

— 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

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