Стали известны цены в столовой Верховной Рады

Главное: За сколько можно поесть в Верховной Раде? Опубликованы цены.

Детали: Во вторник, 7 сентября, Верховная Рада возобновила работу после летнего перерыва. Цены из парламентской столовой разведали в УНИАН.

Информируется, что дороже всего тут стоят рыбные блюда – филе семги и филе семги гриль (174 и 182 гривны соответственно), а также тартар с семгой и авокадо (241 гривна).

За окрошку просят 59 гривен, а за борщ нужно заплатить 51 гривну.

Гарниры стоят до 44 гривен, а вторые блюда – от 39 до 216 гривен.

Десерт «Белоснежка и семь гномов» в стаканчике обойдется в 63 гривны.

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