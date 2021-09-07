Мать «слуги народа» за время его депутатства купила недвижимости на 14,5 млн грн

Главное: За время пребывания нардепа от «Слуги народа» Андрея Клочко в Раде его 70-летняя мать прилично разбогатела. Женщина купила квартиры в Киеве, земельные участки и Tesla Model X.

Детали: Мать депутата фракции «Слуга народа» Андрея Клочко за время его пребывания в Верховной Раде обзавелась недвижимостью на 14,5 млн гривен. В собственности женщины — две квартиры в столице, дома, земельные участки, автомобиль. Об этом сообщает Bihus.Info.

В августе этого года 70-летняя Наталия купила сразу две квартиры (на 200 и на 68 кв. м) и нежилое помещение (4,5 кв. м) в киевском ЖК Ривьера. Это ей обошлось примерно в 9,5 млн гривен.

В апреле мать нардепа купила под Броварами в коттеджном поселке Viva Village Town дом на 150 кв. м. Агентства недвижимости дома чуть меньшей площади продают за 1,8 млн гривен.

Годом ранее Наталия обзавелась 24 сотками в селе Блиставица на Киевщине. Участок располагается на территории закрытого поселка, посреди леса с собственным озером.

На участке нет дома, но цена за одну сотку здесь составляет 86 тысяч гривен. То есть участок матери народного избранника обошелся примерно в два миллиона гривен.

Также известно, что в 2020 году женщина купила элеткромобиль Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке начинаются от 1,2 млн гривен.

Сам Андрей Клочко в своей декларации не указал наличия какого-либо жилья.

Ранее он был частным предпринимателем с основным видом деятельности — торговля книгами в спецмагазинах.



Информация о матери нардепа отсутствует во всех бизнес-реестрах, отмечает Bihus.Info.

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