В Винницкой области дети насмерть отравились «дарами» леса

Главное: В Винницкой области отравились две девочки. Они умерли.
Детали: В Гайсинском районе Винницкой области произошла трагедия. Как сообщили в полиции, тут насмерть отравились две сестры в возрасте четырех и тринадцати лет, которых забрали в реанимацию 5 сентября.
Кроме этого был госпитализирован их двенадцатилетний брат.
Сообщается, что одна из версий случившегося – употребление грибов или лесных ягод.
Идет следствие.
Уже возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.
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