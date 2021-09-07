В Винницкой области дети насмерть отравились «дарами» леса

Главное: В Винницкой области отравились две девочки. Они умерли.

Детали: В Гайсинском районе Винницкой области произошла трагедия. Как сообщили в полиции, тут насмерть отравились две сестры в возрасте четырех и тринадцати лет, которых забрали в реанимацию 5 сентября.

Кроме этого был госпитализирован их двенадцатилетний брат.

Сообщается, что одна из версий случившегося – употребление грибов или лесных ягод.

Идет следствие.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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