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Новости > В Винницкой области дети насмерть отравились «дарами» леса

В Винницкой области дети насмерть отравились «дарами» леса

Александр Панько
07.09.21 11:29
469
В Винницкой области дети насмерть отравились «дарами» леса

Главное: В Винницкой области отравились две девочки. Они умерли.

Детали: В Гайсинском районе Винницкой области произошла трагедия. Как сообщили в полиции, тут насмерть отравились две сестры в возрасте четырех и тринадцати лет, которых забрали в реанимацию 5 сентября.

Кроме этого был госпитализирован их двенадцатилетний брат.

Сообщается, что одна из версий случившегося – употребление грибов или лесных ягод.

Идет следствие.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В тему: Во Львовской области массово отравились дети.

Тэги: отравление, общество, дети, регионы, Винницкая область, новости Украины

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