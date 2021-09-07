Названо число пропавших без вести с начала войны на Донбассе

Главное: С начала боевых действия на Донбассе 928 человек обратились с просьбой о помощи в поиске родных. Было открыто 892 розыскных дел. Работа по 701 делу окончена, в том числе 115 — в связи с гибелью и погребением семьей.

Детали: В ходе вооруженного конфликта на Донбассе 811 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сказала глава делегации Международного комитета красного креста в Украине Флоранс Жиллетт, сообщает Интерфакс.

«Прошло уже семь лет с тех пор, как Международный комитет красного креста и Общество красного креста на Украине начали получать запросы от семей, чьи родственники пропали без вести в результате конфликта на Донбассе. За последние семь лет МККК и ОККУ получили сотни запросов от таких семей. Сегодня 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести», — сказала Жиллетт.

В свою очередь президент Общества Красного креста Украины Николай Полищук отметил, что с начала вооруженного конфликта обратилось в общем 928 граждан, разыскивающих родных.

«Было открыто 892 розыскных дела, работа по 701 делу окончена, в том числе 154 — в связи с освобождением и воссоединением семьями, 115 — в связи с гибелью и погребением семьей. По 158 делам удалось восстановить связь с родными на неподконтрольной украинской власти территории при помощи волонтеров и сотрудников Луганской и Донецкой областных организаций Общества красного креста Украины», — отметил он.

Полищук сообщил, что по состоянию на 27 августа 2021 года работа службы розыска по 181 делу продолжается, судьба людей все еще не установлена.

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