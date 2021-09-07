В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Главное: В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% — зарегистрировано 1023 случая, отметили в КГГА.

Детали: В Киеве на прошлой неделе было зарегистрировано 6444 новых больных гриппом и ОРВИ. Это на 55,6% больше показателя на позапрошлой неделе, сообщает Киевская городская госадминистрация в понедельник, 6 сентября.

«В столице за 35 неделю 2021 года зарегистрировано 6444 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 71%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 217,5», — говорится в сообщении.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело — 2797 (рост на 43,1%), взрослых — 3647 человек (рост на 66,2%).

«В структуре заболеваемости дети составляют 43,3%, а на предыдущей неделе — 47,1%. Из них 36,6% — дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% — зарегистрировано 1023 случая», — добавили в КГГА.

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