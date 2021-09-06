Главные новости за 6 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 773 человека. Умерли 18 людей.

- К концу рабочей недели в Украине потеплеет. Осадки не прогнозируются.

- Локдаун в Украине могут ввести в ноябре. Страна выходит из зеленой зоны.

- Назначен состав руководства МВД Украины. Некоторые чиновники сохранили свои посты.

- В случае пребывания района или города в «красной» зоне карантина, учебный процесс там будет проходить дистанционно. В «желтой» и «оранжевой» зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

- В МИД Украины говорят, что президент США Джо Байден в этом году точно не приедет в Украину. Зато украинская сторона готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.