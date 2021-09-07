Еврейский Новый Год: какой праздник отмечается 7 сентября 2021 года

Сегодня, 7 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Еврейский Новый Год и Всемирный день уничтожения военной игрушки.

Рош аШана (еврейский Новый Год)

Еврейский иудейский Новый Год Рош-а-Шана празднуется 2-е суток подряд при новолунии 1-го и второго числа месяца Тишрей и считается одним длинным днем (йом-ха-арихта).

Это плавающая дата, которая изменяется из года в год и приходится на сентябрь – октябрь месяцы. От этой даты у евреев-иудеев начинается отсчет нового года. В эти дни верующие отдают отчет себе и Богу за все дела, поступки, слова и даже помысли в прошлом году. Они думают о том, как поступить правильно, не грешить и быть ближе к Творцу.

Считается, что в еврейские Новогодние праздники Всевышний определяет, кому даровать богатую, а кому нищенскую жизнь, кому суждено жить, а кому - умереть. Глубокое раскаяние и обещание жить праведно, отправленное мысленно во время молитв в период празднования Рош-а-Шана, могут повлиять на божеское решение. Считается, что в этот день обнуляются все человеческие грехи и готовится запись в «Книгу судеб» на будущее.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

В 1987 году по просьбе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, был учреждён всемирный день уничтожения военной игрушки.

Пистолеты, мечи, сабли, танки, дубинки, наручники и ножи предлагается заменить игрушками мирной направленности - куклами, мягкими и спортивными игрушками, конструкторами, настольными играми и сладостями.

7 сентября 1988 года Всемирный день уничтожения военной игрушки отмечался впервые и получил статус международного.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День военной разведки Украины;

- День киберспорта в Украине;

- День независимости Бразилии;

- Международный день чистого воздуха для голубого неба.