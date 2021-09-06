День чтения книг: какой праздник отмечается 6 сентября 2021 года

Сегодня, 6 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День борьбы с прокрастинацией и День чтения книг.

День борьбы с прокрастинацией

Привычку откладывать выполнение важных дел на потом психологи обозначают термином «procrastination». Это явление способно сильно осложнить жизнь, доводя человека до хронического стресса, вызывая недовольство и гнев у окружающих.

Ежегодно 6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией — патологической привычкой затягивать до последнего выполнение задач или принятие решений.



Привычку откладывать выполнение важных дел на потом психологи обозначают термином «procrastination». Это явление способно сильно осложнить жизнь, доводя человека до хронического стресса, вызывая недовольство и гнев у окружающих. 6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией — патологической привычкой затягивать до последнего выполнение задач или принятие решений.

Главное в борьбе с прокрастинацией — это планирование: дела нужно научиться разбивать на категории по важности и срочности.



День чтения книг

6 сентября отмечается День чтения книг. Эти сентябрьские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Чтение улучшает память и концентрацию, а также способствует уменьшению стресса.

Кроме того, сегодня отмечают:

— Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери;

— День святителя Петра;

— День полётов над Землей.