В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ

В Сети опубликована переписка советника мэра Киева Виталия Кличко Алексея Гриценко с представителем застройщика, утверждает Интернет-издание compromat-ua.com со ссылкой на пост пользователя Дмитрия Лотова на его странице в Facebook, сообщает From-ua.com.

«Похоже, что общение велось в секретном чате Telegram и снимки экрана сделал собеседник Гриценко.

«На одном из скринов пишут о половине и миллионе долларов», - комментирует Лотов. В своей публикации автор не говорит о происхождении материалов, но пишет, что «речь в переписке идёт об откате за то, чтоб Гриценко перестал кошмарить застройщика Вырлицы».

Собеседник Алексея Гриценко делится снимками других диалогов в мессенджерах и какими-то аудио. «Узнал голос друга? Ты понял, что вы в прямом эфире?» - пишет он.

Если судить по тону, то общение было напряженным и советнику Кличко угрожали публикацией компромата. Сам Гриценко пока не прокомментировал эту информацию», - пишет compromat-ua.com.