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Новости > Спешите видеть: в Киеве ненадолго открылся необычный музей под открытым небом

Спешите видеть: в Киеве ненадолго открылся необычный музей под открытым небом

Александр Панько
02.09.21 20:56
234
Спешите видеть: в Киеве ненадолго открылся необычный музей под открытым небом

Главное: На Контрактовой площади в столице начала работу выставка «Музей гривны под открытым небом». Она проработает до конца сентября и будет бесплатной.

Детали: Сегодня, в день рождения гривны, в Киеве при поддержке президента Украины Владимира Зеленского на Контрактовой площади начал работу «Музей гривны под открытым небом», рассказывающий о 25-летней истории национальной валюты. Как сообщает председатель правления Национального банка Украины Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook, работа музея продлится в течение всего сентября.

«Гиды Национального банка будут бесплатно проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся фигурах на нашей денежной единице и еще много интересного», — рассказал он, подчеркнув, что посетители выставки смогут узнать много фактов о гривне, которые ранее были известны только ограниченному кругу лиц.

Помимо выставки Национальный банк и Министерство образования и науки инициировали проведение в школах Украины тематического урока, посвященного гривне.

Сркиншот сообщения главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook

Справка: Современная гривна была введена в оборот 2 сентября 1996 года. Названа в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра. В обращении находятся банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, и 1000 гривен.

Слово «гривна» является производным от «грива». История дает немало упоминаний о манере носить золотой гривень, представлявший собой скрепленные проволокой золотые пластинки, обычно круглой формы, нередко использовавшиеся в качестве платежного средства.

В тему: В марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

В середине 2019 года НБУ анонсировал введение в оборот купюры номиналом 1000 гривен.

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк Украины начал изымать эти монеты из наличного оборота.

С 1 октября НБУ начал выводить из оборота банкноты гривны старых образцов, выпущенные до 2003 года, а также монету в двадцать пять копеек.

Тэги: Национальный банк Украины, общество, гривна, история, экономика, купюра, музей, монета, Владимир Зеленский, оборот, Кирилл Шевченко, Контрактовая площадь

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