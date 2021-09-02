Главные новости за 2 сентября 2021 года

— Во время встречи президентов Украины и США в Белом доме, которая длилась около 2 часов, Владимир Зеленский забыл пригласить Джо Байдена в Киев.

— Президент США Джо Байден на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о том, что хотел бы снова посетить Украину.

— Новый пакет помощи Украине в сфере безопасности в объеме $60 млн включает поставку бронебойных систем «Джавелин» и прочего оборонного летального и нелетального оружия.

— Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что получил личные гарантии от американского коллеги Джо Байдена относительно санкций против «Северного потока-2».

— Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.

— Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в разрушении только что открытого фонтана на Арсенальной площади виноват водитель грузовика, который привез воду в одно из зданий. По данным СМИ, там не было установлено никаких предупреждений для водителей и пешеходов.

— В кабинете мэра Полтавы Александра Мамая сотрудники СБУ проводят обыск. По данным СМИ, это может быть связано с делом о вымогательстве взятки.

— Сегодня в центре Днепра взорвался автомобиль при попытке водителя сесть за руль. Он доставлен в местную больницу.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 2477 людей. Умерли 44 больных.

— В Ровенской области зафиксирован ботулизм. Человека госпитализировали.

— Украина расширила присутствие в авторитетном рейтинге университетов World University Rankings 2022. В этом году в нем участвуют 10 украинских высших учебных заведений. Лучшим из них признан Сумской государственный университет.

— Наставник сборной Украины прокомментировал неудачу в Казахстане. Пообещал бороться до конца.

— Появился прогноз на матч Украина — Франция. Нашей команде пророчат поражение.

— Владимир Зеленский и Владимир Путин не встретятся в 2021 году. Названа причина.

— В Нью-Йорке случилось наводнение. Гибнут люди.

— Самые заразные больные коронавирусом люди — через два-три дня после появления симптомов. Ученые выяснили важные моменты.

— Криштиану Роналду забил 111 голов за сборную Португалии. Это мировой рекорд.

— Пандемия коронавируса способна лишить человечество одной из самых древних приветственных традиций в виде рукопожатия.