Митрополит Антоний объяснил, возможно ли быть с Богом вне Церкви

Главное: Господь определил нам путь ко спасению — Иисуса Христа, оставил нам Церковь, пребывающие в Ней спасутся.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Есть общества, которые стараются жить по нравственным законам, и это прекрасно, но духовная жизнь, ведущая к спасению, совсем другое. Нравственность и духовность — разные вещи.

Святые говорили, что жить по совести могут многие, однако спастись смогут лишь те, кто придет к Православной вере и примет Крещение, кто начнет жить по евангельским заповедям. «Вне Церкви нет спасения», — говорил защитник Церкви и чистоты веры священномученик Киприан Карфагенский. Он поучал: «Быть вне Церкви и оставаться христианином невозможно...Тот, кто не может уже иметь отцом Бога, тот не имеет матерью Церковь», — объяснил митрополит Антоний.

Он привел слова священномученика Иллариона Троицкого «Мы должны признать истину: христианство от Церкви совершенно неотделимо и без Церкви христианство невозможно».

Владыка подчеркнул, что Господь всем желает спасения, всех ведет к нему, но не все соглашаются принять Его волю и...погибают.

Отвечая на вопрос, возможно ли спасение для иноверцев, митрополит Антоний напомнил известные слова святителя Феофана Затворника: «Не знаю, спасутся ли они, а я без Православия не спасусь».

«Феофан Затворник констатирует, что несет ответственность только за себя, свои поступки, свою веру и слова, поэтому и судить никого не желает, оставляя суд Богу. Он идет за Христом, откликнувшись на Его призыв: следуй за Мной. Но это не значит, что он не способен защитить Церковь», — отметил владыка Антоний.

Он подчеркнул, что Господь людям указал правильный путь.

«Господь определил нам путь ко спасению — Иисуса Христа, оставил нам Церковь Свою, пребывающие в Ней спасутся. „Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех“ (1 Тим. 2:5). Один Бог и одна Святая Церковь», — подытожил управделами УПЦ.

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