Во Вроцлаве польские полицейские до смерти замучили пьяного украинца, – СМИ

Главное: 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко умер в Польше в середине лета. По данным местных СМИ, перед смертью он был жестоко избит и замучен местными полицейскими.

Детали: В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, 30 июня он возвращался автобусом домой после распития спиртных напитков с коллегами по работе.

По одной из версий, он заснул в автобусе, по другой — странно себя вел и бился головой об окно.

В итоге водитель автобуса вызвал скорую помощь, а та — полицейский патруль. В крови украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. Однако, по данным издания, в распоряжении которого оказалось видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, насилие к украинцу применялось необоснованно.

Полицейские его били и душили, садились на мужчину, прижимали его голову к полу коленом, привязали к кровати, избивали кулаками и дубинкой. Все это длилось около получаса, пока в ситуацию не вмешался врач.

Реанимационные меры не были успешными и около полуночи Дмитрий умер.

При этом официально причина его смерти до сих пор не установлена. По данным журналистов, предварительные выводы экспертов указывают на то, что вероятной причиной смерти стало насильственное удушение.

Расследование смерти украинца ведет районная прокуратура Свидницы. Оно было перенесено туда, чтобы избежать обвинений в предвзятости. Следователи ждут результатов вскрытия, назначены дополнительные анализы.

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