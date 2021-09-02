Прошедший Евро-2020 собрал у экранов рекордное число зрителей

Главное: 5,23 миллиарда зрителей смотрели матчи Евро-2020. Это рекордный показатель.
Детали: Прошедший минувшим летом чемпионат Европы по футболу установил рекорд по зрительскому интересу. Об этом сообщили в УЕФА.
Оказалось, что телевизионная аудитория матчей составила 5,23 миллиарда человек.
Только финальный поединок смотрели 328 миллионов зрителей.
Остальные матчи в среднем собирали по 100 миллионов телезрителей.
Директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн заявил: «Эти невероятные цифры зрительской аудитории показывают огромную привлекательность чемпионата не только в Европе, но и во всем мире».
Он добавил: «У турнира есть глобальная аудитория, которая продолжает расти, особенно в Северной Америке и Азии».
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