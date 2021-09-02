У Путина объяснили, почему тот никак не встретится с Зеленским

Главное: Владимир Зеленский и Владимир Путин не встретятся в 2021 году. Названа причина.

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков попытался объяснить, почему его босс никак не встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Он сделал громкое заявление.

Так, чиновник подчеркнул, что в 2021-м году встречи не будет.

Представитель Кремля пояснил: «Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определенные цели».

Подчеркивается: «В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым».

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