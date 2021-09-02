Стало известно о желании Зеленского переименовать Украину

Главное: Советник главы Офиса президента республики Алексей Арестович утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский всерьез подумывает о переименовании страны в Русь-Украину.

Детали: Власти Украины думают о переименовании страны в Русь-Украину. Как сообщает канал «Политика Страны» в Telegram со ссылкой на советника главы Офиса президента республики Алексея Арестовича, этот вопрос необходимо как можно скорее рассмотреть на государственном уровне.

Он отказался называть конкретных людей из окружения президента Владимира Зеленского, которые изучают подобные планы, но подчеркнул, что сам глава государства уже не раз публично высказывался на этот счет.

«Если вы посмотрите на два обращения президента: на День Независимости и на День Крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах», — подсчитал Арестович.

При этом от прямого вопроса об отношении украинского лидера к такой задумке советник уклонился. «Не я буду комментировать президента, а пусть президент комментирует, если он хочет, или его пресс-секретарь. Я просто отмечаю факты, которые легко проверить, услышав его две речи», — заключил он.

В тему: В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить отдельные положения Конституции Украины, которые касаются административно-территориального устройства государства. В соответствии с ним предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Изменение границ, наименование и переименование этих единиц предлагается осуществляться с учетом мнения местных жителей. Таким образом, предлагается исключить перечень конкретных названий всех областей Украины, закрепленный в действующей редакции Конституции.