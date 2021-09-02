Кличко рассказал подробности ДТП с фонтаном на Арсенальной площади

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в разрушении только что открытого фонтана на Арсенальной площади виноват водитель грузовика, который привез воду в одно из зданий. По данным СМИ, там не было установлено никаких предупреждений для водителей и пешеходов.

Детали: Фонтан на Арсенальной площади в Киеве, куда сегодня утром провалился грузовик, будет восстановлен до конца недели. Как сообщил городской голова Виталий Кличко на своем канале в Telegram, ЧП произошло из-за того, что водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которые находятся в отреставрированном помещении и должен был остановиться у ворот, чтобы занести ее, «но решил не напрягаться».

«В результате — повреждено покрытие, установленное на фонтане. Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой», — написал мэр, заявив, что инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан.

«А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки», — заключил мэр.

Как сообщает «Украинская правда», свето-музыкальный «пешеходный» фонтан на территории A-Station, за входом в метро «Арсенальная», открыли вечером 1 сентября при участием мэра, с концертом и шоу. Фонтан имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, реагируют на свет и музыку.

Его открытие — финальный аккорд в реновации Арсенальной площади, которая длилась почти год.

Несмотря на то, что, по проекту, это пешеходная зона, никаких предупреждений и знаков для водителей там не установлено.

В тему: 2 сентября 2021 года грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл накануне.