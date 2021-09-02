Британские ученые назвали неожиданное последствие пандемии коронавируса

Главное: Пандемия коронавируса способна лишить человечество одной из самых древних приветственных традиций в виде рукопожатия.

Детали: Специалисты британского кадрового агентства Randstad выяснили, что из-за пандемии коронавируса человечество может лишиться одной из самых древних традиций. Как сообщает Daily Mail, компания опросила 735 взрослых, ищущих вакансии, и поинтересовалась, пожимают ли они руку интервьюерам.

Выяснилось, что 2/3 соискателей не хотят физически контактировать с другими на фоне распространения коронавируса. Только треть ищущих работу считают рукопожатие уместным.

Как считает представитель компании по подбору персонала Дженна Александер, идея обязательного приветствия при помощи рукопожатия, так же как и поездка на дальние расстояния на собеседования, теперь считается ненужной формальностью.

«Традиционное приветствие и прощание на собеседовании считают старым ритуалом, от которого большинство надеется избавиться. Потребовалась мировая пандемия и совет правительства, чтобы изменить восприятие людей. Цель собеседования — убедиться, что человек подходит для работы, а не оценка того, насколько хорошо он пожимает руку», — рассказала она.

Справка: Рукопожатие — жест, ритуал, заключающийся во взаимном сжатии ладоней правых рук двумя людьми. Для усиления эффекта такое сжатие сопровождается прикладыванием левых рук, увеличением усилия сжатия («крепко жать руку») и потряхиванием соединенных рук, что нашло отражение в английском наименовании рукопожатия — англ. handshake в буквальном смысле «встряхивание рук»,

Чаще всего рукопожатие используют при приветствии, прощании, поздравлениях, в знак одобрения, заключения определённого соглашения или примирения. Цель рукопожатия — демонстрация благонамеренности и доброй воли. И наоборот — отказ от рукопожатия может служить выражением неприязни либо нежелания сотрудничать.

В тему: В феврале 2021 года американские климатологи зафиксировали неожиданное повышение температуры земной атмосферы на фоне пандемии коронавируса. По их мнению, это связано с массовыми локдаунами и сокращением выброса аэрозолей.