Зеленский рассказал о гарантиях Байдена

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что получил личные гарантии от американского коллеги Джо Байдена относительно санкций против «Северного потока-2».

Детали: Президент США Джо Байден «лично гарантировал» президенту Украины Владимиру Зеленскому введение санкций против «Северного потока-2» в случае нарушений и создания опасной ситуации для Украины. Как сообщает «Украинская правда», об этом украинский лидер заявил на брифинге по итогам встречи глав двух государств.

«Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или со стороны других представителей других сторон „Северного потока-2“ в случае его запуска, если со стороны этих стран будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против „Северного потока“», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в группе поддержки Украины Конгресса США по вопросу «Северного потока-2» Украина имеет «стопроцентную и даже больше» поддержку.

В тему: 31 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джозефа Байдена. По данным СМИ, чета поселилась в роскошном вашингтонском отеле Hey Adams.

1 сентября Зеленский провел двухчасовые переговоры с Байденом.