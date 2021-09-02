Грузовик провалился в фонтан, только вчера открытый в Киеве

Главное: Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.

Детали: В Киеве на Арсенальной площади грузовой автомобиль провалился в новый фонтан. Как сообщает «Украинская правда», накануне его торжественно открыл городской голова Виталий Кличко.

Судя по видео, опубликованном на странице сообщества «Типичный Киев» в Facebook, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.

По словам руководителя пресс-службы Киевской городской государственной администрации Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с районной администрации, однако более подробные комментарии давать отказалась.

Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.

Правовую квалификацию событию предоставят позже.

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