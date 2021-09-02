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Новости > На Ровенщине освятили два храма УПЦ

На Ровенщине освятили два храма УПЦ

Александра Кудрявцева
02.09.21 12:50
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На Ровенщине освятили два храма УПЦ

Главное: В Ровенской области освящены два храма Украинской Православной Церкви в Млиновском Вознесенском женском монастыре.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, освящение совершили епископы Дубенский Пимен и Хотинский Вениамин .

В день праздника Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, Млиновский монастырь отпраздновал свое 18-летие. Участие в торжествах также приняли гости монастыря в священном сане и духовенство обители. За богослужением молились сестры Млиновского монастыря во главе с игуменией Михаилой (Заец)

Первый из храмов освятили в честь преподобномученицы Евдокии, второй — в честь трех Александров: священномучеников Александра, епископа Харьковского, Александра Хутовицкого и Александра Скальского.

Храм в честь священномучеников устраивал и готовил к освящению архимандрит Александр (Катлер), почивший в январе этого года. Поэтому после освящения епископы совершили заупокойную литию по почившем священнике.

После богослужения владыка Вениамин поблагодарил правящего архиерея митрополита Варфоломея, епископа Пимена и игумению Михаилу за возможность общей молитвы. Иерарх пожелал постоянно чувствовать Божию благодать в освященных храмах. Настоятельница монастыря поблагодарила всех участников праздника и попросила молитв о почившем архимандрите Александре. Завершились торжества общей трапезой.

В тему: На Буковине заложили камень под строительство нового храма УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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