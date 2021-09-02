США и Украина сделали важное совместное заявление

Главное: Новый пакет помощи Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн включает поставку бронебойных систем «Джавелин» и прочего оборонного летального и нелетального оружия.

Детали: В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США стороны сделали совместное заявление об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, для повышения статуса партнерства стран министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США планируют утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне.

В совместном заявлении выделены ряд разделов.

В частности, первым идет раздел о безопасности и обороне. В нем говорится, что в 21 веке государства не могут изменять границы силой, а Россия нарушила это базовое правило.

США обещают и дальше работать вместе с Украиной для привлечения Москвы к ответственности за ее агрессию. Вашингтон, как и раньше, выражает непоколебимую поддержку целостности и суверенитета Украины.

США также поддерживают усилия Украины в Крымской платформе по восстановлению контроля над оккупированной территории и призывают Россию прекратить огонь на востоке нашей страны.

Следующий пункт касается углубления стратегического сотрудничества в сфере обороны. Речь идет о том, что Украина и США завершили подготовку Стратегической оборонной рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности. Там также говорится о внедрении реформ в этих сферах, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

США также напомнили, что поддерживают евроатлантические стремления Украины. Указывается, что Киев имеет право выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

Соединенные Штаты также подтвердили предоставление нового пакета помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, что включает бронебойные системы «Джавелин» и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, что позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии.

Страны также завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытания и оценку, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.

Кроме того, Вашингтон приветствует прогресс Киева в реформирование секторов обороны. США также намерены продолжать программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями.

В заявлении также говорится, что США поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивают эффективный общественный надзор.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности. В частности, в октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание двусторонней украинского-американского Кибердиалого для содействия двустороннего сотрудничества в области кибербезопасности.

Страны также достигли договоренности о поддержке безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности. Украина и США также согласились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения, подписанного в 1993 году.

В тему: 31 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джозефа Байдена. По данным СМИ, чета поселилась в роскошном вашингтонском отеле Hey Adams.

1 сентября Зеленский провел двухчасовые переговоры с Байденом.