Украине предрекли несладкую жизнь в домашнем матче против Франции

Главное: Появился прогноз на матч Украина – Франция. Нашей команде пророчат поражение.

Детали: Уже в субботу, 4 сентября, на НСК «Олимпиский» в Киеве в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная Украины сыграет против Франции. Свой прогноз на матч дали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Наших ребят считают аутсайдерами встречи: на их победу ставят 5,85 к 1.

Вероятность ничейного результата оценивается как 3,7 к 1, а на победу гостей ставят 1,6 к 1.

Самым вероятным исходом поединка называют победу французов со счетом 1-0 (5,8 к 1).

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