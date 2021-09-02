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Новости > Всемирный день кокоса: какой праздник отмечается 2 сентября 2021 года

Всемирный день кокоса: какой праздник отмечается 2 сентября 2021 года

Агата Кловская
02.09.21 05:01
68
Всемирный день кокоса: какой праздник отмечается 2 сентября 2021 года

Сегодня, 2 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день кокоса и День нотариата.

Всемирный день кокоса

Праздник, который был учрежден еще в 2009 году. У него немало поклонников во всех уголках планеты.

Родиной кокосовой пальмы считается Юго-Восточная Азия. Современные ученые сходятся на том, что впервые их стали выращивать в Малайзии. Постепенно опыт жителей этой жаркой страны переняли их соседи из Таиланда и Индонезии.

Со временем кокосовые пальмы стали выращивать во всех государствах тропического пояса. В древних письменных источниках Индии сохранились упоминания о кокосах, но европейцы познакомились с ними много веков спустя.

День нотариата в Украине

22 февраля 2010 года президент Украины Виктор Ющенко подписал государственный указ о назначении Дня нотариата. С тех пор нотариусы и служащие нотариальных контор отмечают профессиональный праздник каждый год 2 сентября. В этот день все специалисты нотариальных контор и архивов принимают поздравления от начальства и своих коллег.

Государственный нотариат – это многоуровневая система, в состав которой входят государственные, частные нотариальные конторы и в том числе нотариальные архивы. На служащих этих организаций возложена обязанность удостоверения прав и защита законных интересов гражданских и юридических лиц.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День демократии в Тибете;

- День победы над Японией в США;

- День независимости Приднестровья.

Тэги: праздник, общество, мир, нотариус, новости Украины, кокос

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