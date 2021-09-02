Всемирный день кокоса: какой праздник отмечается 2 сентября 2021 года

Сегодня, 2 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день кокоса и День нотариата.
Всемирный день кокоса
Праздник, который был учрежден еще в 2009 году. У него немало поклонников во всех уголках планеты.
Родиной кокосовой пальмы считается Юго-Восточная Азия. Современные ученые сходятся на том, что впервые их стали выращивать в Малайзии. Постепенно опыт жителей этой жаркой страны переняли их соседи из Таиланда и Индонезии.
Со временем кокосовые пальмы стали выращивать во всех государствах тропического пояса. В древних письменных источниках Индии сохранились упоминания о кокосах, но европейцы познакомились с ними много веков спустя.
День нотариата в Украине
22 февраля 2010 года президент Украины Виктор Ющенко подписал государственный указ о назначении Дня нотариата. С тех пор нотариусы и служащие нотариальных контор отмечают профессиональный праздник каждый год 2 сентября. В этот день все специалисты нотариальных контор и архивов принимают поздравления от начальства и своих коллег.
Государственный нотариат – это многоуровневая система, в состав которой входят государственные, частные нотариальные конторы и в том числе нотариальные архивы. На служащих этих организаций возложена обязанность удостоверения прав и защита законных интересов гражданских и юридических лиц.
Кроме этого, сегодня отмечают:
- День демократии в Тибете;
- День победы над Японией в США;
- День независимости Приднестровья.