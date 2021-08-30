«Пора думать о новой орбитальной станции»: в российском сегменте МКС обнаружены новые трещины

Главное: В обшивке российского сегмента на МКС обнаружены новые трещины. По словам руководителя полета Владимира Соловьева, другие системы также находятся в высокой степени износа. Российские власти не торопятся принимать решения.

Детали: Космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте Международной космической станции. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, дважды героя СССР Владимира Соловьева, они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле «Заря».

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле „Заря“», — отметил Соловьев и добавил, что сложившаяся ситуация ему не нравится.

Генеральный конструктор отметил, что в модуле уже обнаруживались сквозные трещины, он не исключил, что со временем несквозные повреждения также начнут расползаться.

Соловьев также посетовал на то, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. По его словам, производители аппаратуры для станции не дают гарантий, что после 2025 г техника не начнет выходить из строя.

Космонавт добавил, что докладывал об этой ситуации в российской части МКС в 2020 г на Совете Российской академии наук. «Далее этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, где никто из присутствующих не дал гарантию, что после 2025 г оборудование станции не выйдет из строя», — подчеркнул эксперт.

Соловьев уверен, что эксперты только на словах надеются на то, что ничего не сломается. Когда дело доходит до подписей под документом, они расписываться отказываются. «Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», — заключил он.

В тему: В августе 2018 года российские космонавты обнаружили пробоину в корпусе космического корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции. Выяснилось, что она была заделана кем-то еще на Земле при помощи марлевого тампона, пропитанного герметиком и впоследствии просто рассыпалась в условиях открытого космоса.

20 января 2021 года российские космонавты на МКС остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. В итоге 13 контейнеров с едой им передали американские астронавты.

В тот же день у них отказали системы получения кислорода и кондиционирования воздуха.

На следующий день они обнаружили новую микротрещину в обшивке модуля «Звезда».

В июле неисправность двигателей на российском лабораторном модуле «Наука» привела в нештатной ситуации на Международной космической станции. В результате она развернулась на 45 градусов.