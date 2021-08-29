Митрополит УПЦ рассказал, кому Бог посылает утешение

Главное: Утешение всегда сопровождает тех, кто ведёт постоянную духовную борьбу.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Бог всегда рядом. Вот только одни прибегают к Его помощи, а другим Он как будто и не нужен вовсе. Чем лучше у человека складывается жизнь, тем меньше он нуждается в Боге. Но значит ли это, что Бог нужен только тем, кто страдает? Это совсем не так, потому что дьявол ведет свою борьбу с человеком постоянно. Ведь сам он бессилен перед Богом. Он видит, что Бог делает для человека и старается сделать всё наоборот. Нуждается, допустим, человек в правде, ищет её, а дьявол посылает ему ложь под видом этой самой правды. Человек ищет справедливости, а дьявол ему посылает беззаконие. Ищет праведности, а ему подсовывают мерзость и грех. Он будет делать всё, чтобы погубить человека», - сказал митрополит Лука.

Владыка пояснил, что человек не может в одиночку справиться с бесами. «Ему нужна помощь Божья. Ему необходимо милосердие и утешение. По мере умножения в нас страданий Христовых, умножается Христом и утешение», - подчеркнул он.

Митрополит считает, что утешение всегда сопровождает тех, кто ведёт постоянную духовную борьбу.

«Достаточно вспомнить мучеников и подвижников благочестия. Как бы ни было им тяжело, какие бы страдания им не приходилось переносить, Бог их всегда утешал. Он всегда был с ними и никогда их не оставлял. А теперь они нас укрепляют своим примером. Вся их жизнь была выражением народной мудрости «Бог терпел и нам велел». Когда знаешь, что кто-то всё это пережил, что кто-то все эти страдания уже перенёс, то и самому легче становится от этого. А когда получишь от Бога утешение, то всегда хочется им поделиться с теми, кто в нём нуждается», - сказал владыка.

Архиерей отметил, что помолиться за человека тоже есть форма утешения.

«Бог дал возможность молиться, вразумил и посетил Своей мудростью. А если поможем прийти к Богу тому, кто еще вчера и думать об этом не хотел? Это ли не будет для него утешением? Человек сам, придя в храм, исповедавшись и причастившись, сможет узнать и почувствовать милость Божью. Почувствует утешение, которое дарит Господь каждому страждущему сердцу. Таким образом, Бог, утешая нас, даёт возможность утешать других. Приводить их к Богу. Наполнять их души радостью. Скорби всегда сопровождали и будут, к сожалению, еще долго сопровождать человека на его жизненном пути. Но вместе со скорбями рядом с нами всегда идёт Господь. И как только Он увидит, что обессилили и уже не в состоянии идти, Он тут же подержит и утешит», - заключил митрополит Лука.