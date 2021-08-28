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Новости > Исследователи из Израиля узнали о солнечном свете кое-что необычное

Исследователи из Израиля узнали о солнечном свете кое-что необычное

Александр Панько
28.08.21 13:29
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Исследователи из Израиля узнали о солнечном свете кое-что необычное

Главное: Израильские ученые выяснили, что ультрафиолетовый солнечный свет стимулирует половое влечение не только у мышей, но и у людей.

Детали: Исследователи из Тель-Авивского университета изучили влияние ультрафиолетового излучения на мышах. Как сообщает Lenta.ru, для этого их облучали ультрафиолетом B (с длиной волны в 320–400 нанометров).

В результате у самок выявили значительно возросший гормональный уровень, что привело к увеличению яичников и продлению времени спаривания. Кроме того, готовность облученных самок и самцов спариваться резко повысилась.

Во втором эксперименте ученые выключали запускающий механизм пигментации при воздействии солнечного света белок p53 — и ультрафиолет более не влиял на сексуальное поведение.

В ходе третьего эксперимента фототерапию ультрафиолетом B прошли 32 человека, которые затем заполняли опросники Passionate Love Scale. Как у женщин, так и у мужчин повысилось влечение к противоположному полу, у последних помимо прочего повысился уровень агрессии.

В следующем эксперименте участников просили избегать солнечного света два дня, а затем загорать на протяжении 25 минут. Тестирование крови показало усиление выброса гормонов, в частности тестостерона.

По мнению ученых, результаты исследования указывают на то, что ответственный за оценку повреждений ДНК и пигментацию содержащийся в коже белок p53 под воздействием солнечного света также запускает и механизмы эндокринной системы, ответственные за сексуальность. Таким образом, как ожидается, ультрафиолет можно использовать для лечения нарушений метаболизма стероидных половых гормонов.

Справка: Уже давно обнаружено, что ультрафиолетовый участок спектра солнечной радиации повышает уровень тестостерона у мужчин. Однако его влияние на поведенческую и гормональную регуляцию сексуальности обычно оставалось неизученным.

В тему: В середине 2010 г ученые выяснили, что клюквенный, гранатовый и апельсиновый соки способны повышать сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин.

Тэги: ученые, Солнце, Израиль, секс, наука, мыши, Тель-Авив, свет, исследование, новости науки, ультрафиолетовое излучение, ультрафиолет

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