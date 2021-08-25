Армянский президент поздравил Зеленского с Днем Независимости

Главное: В поздравительном послании президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 30-го Дня Независимости руководитель Республики Армения Армен Саркисян напомнил о прочной дружбе между двумя народами.

Детали: Президент Армении Армен Саркисян поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского по случаю национального праздника — 30-летия обретения Независимости. Об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.

«Уверен, что дружба наших народов является стабильной основой для развития межгосударственных отношений и осуществления взаимовыгодных инициатив», — написал Саркисян в поздравлении.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины начались еще 22 августа. Все они были объединены под лозунгом «Ти у мене єдина».

Как напоминает издание, армянская диаспора неотрывно интегрирована в украинское общество, и принимает активное участие во всех происходящих процессах.

В тему: В день 30-летия Независимости Украины Зеленский рассмешил шуткой про Януковича, Порошенко облили зеленой краской, а Разумков намекнул на то, что самодуры и диктаторы (видимо, имелся в виду нынешний президент) в Украине не приживутся.