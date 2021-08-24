В УПЦ рассказали о духовной составляющей независимости

Главное: Быть независимым — иметь четкие жизненные и духовные ориентиры, понимать свое призвание и реализовать его.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Независимость — это свобода. Свобода от ненужного воздействия и от управления извне. В политическом плане независимой можно называть ту страну, которая руководствуется интересами своего собственного народа и не выполняет чужую волю. То же самое можно сказать и о духовной независимости и свободе. Мы, христиане, должны быть свободными от дьявольского влияния, от выполнения его злой воли, и должны руководствоваться исключительно интересами своего собственного спасения. И если государству в реализации его самостоятельности и утверждении демократических принципов помогает Конституция, то христианину в достижении духовной свободы помогает Евангелие», — отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что нельзя говорить о независимости государства, в котором не уважают религиозные права своих граждан.

«Суверенное и независимое государство гарантирует гражданам исключительное право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. В государстве, где не уважается право человека посещать храм, который он пожелает, и быть верным той Церкви, к которой он принадлежит, — говорить о свободе неуместно. С другой стороны, христианство постоянно подчеркивает право человека жить по Евангельским принципам. Тем более, что это право уже давно воспринимается большинством христиан как обязанность, которая диктуется желанием быть с Богом», — подчеркнул архиерей.

Епископ Виктор призвал украинцев помнить о духовных корнях и мировоззрении народа, которое сформировалось на основе Православной веры.

«Быть независимым — значит иметь четкие жизненные ориентиры, понимать свое призвание и реализовать его. И в этом смысле каждый украинец должен вспомнить о веками сложившемся мировоззрение нашего народа, в основе которого лежит Евангельское слово и учение Церкви. Поэтому, находясь всей своей жизнью во Христе, мы можем по-настоящему чувствовать свободу», — подытожил владыка Виктор.

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