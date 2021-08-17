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Новости > Американские ученые придумали способ прокормить весь мир

Американские ученые придумали способ прокормить весь мир

Александр Панько
17.08.21 16:28
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Американские ученые придумали способ прокормить весь мир

Главное: Американские ученые нашли способ создания высокопродуктивных сельскохозяйственных растений с усовершенствованным процессом фотосинтеза.

Детали: Ученые Корнелльского университета нашли способ повысить урожайность культур на ограниченных площадях, что позволит прокормить растущее население Земли к 2050 году. Как сообщает Lenta.ru, в хлоропластах содержится фермент карбоангидраза, который облегчает фотосинтез у растений, которые фиксирует углерод через С3-путь, то есть большинство растений.

Она катализирует реакцию взаимопревращения между бикарбонатом и углекислым газом и водой, и, таким образом, обеспечивает равновесие между усваиваемым углекислым газом и бикарбонатом. Считается, что для увеличения продуктивности фотосинтеза, необходимо удалить карбоангидразу, и тогда сельскохозяйственные растения начнут усваивать углекислый газ столь же интенсивно, как и сине-зеленые водоросли (или цианобактерии).

Для подавления карбоангидразы ученые воспользовались системой редактирования генов CRISPR/Cas9. С помощью нее они заблокировали активность двух генов, кодирующих два вида карбоангидразы β-CA1 и β-CA5, функционирующих внутри хлоропластов. Оказалось, что если заблокировать один из двух ферментов, то растения растут нормально, но при нокауте обоих генов листья начинали отмирать. Таким образом, карбоангидраза нужна растениям для того, чтобы производить бикарбонат, необходимый для формирования листа.

Если же растения с двойной мутацией поместить в условия с высоким содержанием углекислого газа (9000 частей на миллион), то нормальный рост возобновлялся, поскольку в этом случае в тканях листьев образуется достаточно бикарбоната и без участия карбоангидразы. Листья как мутантов, так и нормальных растений, созревших при высокой концентрации CO2, имели идентичные скорости фиксации углерода и эффективность фотосистемы II — комплекса, который производит кислород при разложении воды с участием света.

Поскольку исследование раскрывает, что сама карбоангидраза не нужна для процесса фотосинтеза, остается создать дополнительные механизмы для транспортировки бикарбонатов в хлоропласты, чтобы повысить эффективность усвоения углерода. Исследователи планируют установить переносчик бикарбоната на хлоропластную мембрану, чтобы импортировать соединение из других частей клетки в хлоропласты. Для этой цели ученые получили грант Национального научного фонда на сумму около 800 тысяч долларов. Другой важной проблемой является то, что карбоангидраза нужна для защиты растений от вирусов, однако эту функцию может выполнять неактивный фермент.

В тему: По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, в конце прошлого года сразу более 88 млн чел. страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности. В этом году число голодающих выросло на 20%. Прогнозы на нынешний год указывают на продолжение этой пугающей тенденции.

Тэги: США, ученые, мир, наука, голод, технологии

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