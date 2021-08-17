Полиция нашла новое объяснение взрыву в доме в Днепре

Главное: Следователи Днепра переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва в доме на ул. Шмидта с «несчастного случая» на «умышленное убийство» и «самоубийство».

Детали: 15 августа в полицию поступило сообщение о взрыве газа в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе Днепра. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, на момент взрыва в квартире находилась супружеская пара".

Согласно результатам судебно-медицинского вскрытия, смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудины, а смерть 51-летней женщины — от острого отравления оксидом углерода.

Таким образом, одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужу, от которого последний скончался. После чего женщина решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву.

По данному факту следователи Днепровского районного управления полиции открыли уголовные производства по статьям об умышленном убийстве с пометкой самоубийство и cлужебная халатность.

Продолжается досудебное расследование.

В тему: 21 июня 2020 года на улице С. Крушельницкой в Киеве взорвался жилой дом. Предварительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.