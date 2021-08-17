«Затем эту воду пьют в Черкассах, Днепре, Запорожье»: в центре Киева прорвало канализацию

Главное: Из-за аварии канализации в центре Киева в столичные реки Лыбедь и Днепр уже две недели вытекают тонны нечистот.

Детали: В районе бульвара Леси Украинки в Киеве произошла авария в канализации. Как сообщает киевский бизнесмен Кирилл Степанец на своей странице в Facebook, каждую секунду тонны нечистот попадают через дождевой коллектор подземной реки Клов в Лыбедь и Днепр.

«Затем эту воду пьют в Черкассах, Днепре, Запорожье, Херсоне», — написал он, подчеркнув, что более двух недель коммунальные службы не реагировали на ситуацию.

В тему: Ранее бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов опубликовал видео плачевного состояния воды в Днепре.