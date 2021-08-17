Полтавчанка жестоко избила киевлянина на Оболони, порвав ему селезенку и почку

Главное: В кафе на Оболони подрались две компании. Все началось из-за женщины, которая несколько раз ударила одного из парней. У него диагностирован разрыв селезенки и почки.

Детали: 16 августа в полицию поступило сообщение о том, что возле кафе на Оболонской площади произошла драка. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на месте происшествия правоохранители установили, что в кафе повздорили две компании.

Драку начала женщина, которая несколько раз ударила кулаком одного из парней по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки.

Патрульные задержали правонарушительницу. Ею оказалась 39-летняя уроженка Полтавской области.

Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры Киева сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Районный суд столицы избрал злоумышленницы меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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