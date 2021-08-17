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Новости > Лауреата Нобелевской премии по литературе обвинили в насилии над 12-летней девочкой

Лауреата Нобелевской премии по литературе обвинили в насилии над 12-летней девочкой

Агата Кловская
17.08.21 09:43
457
Лауреата Нобелевской премии по литературе обвинили в насилии над 12-летней девочкой

Главное: Американского культового рок-музыканта, лауреата Нобелевской премии по литературе, Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка, которое случилось 56 лет назад.

Детали: В Верховный суд штата Нью-Йорк поступило заявление от женщины, которая утверждает, что в 1965 году ее в течение шести недель насиловал рок-музыкант Боб Дилан. Как сообщает NBC News, в иске указано, что артист подружился с заявительницей, обозначенной как J.C., когда ей было 12 лет, установив с ней «эмоциональную связь» с целью сексуального насилия.

Как утверждается, Дилан «использовал свой статус музыканта, обеспечивал алкоголем и наркотиками J.C. и многократно сексуально издевался над ней» в отеле Chelsea.

Таким образом, Дилан нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день». После случившегося ребенок страдал депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения.

О доказательствах в иске ничего не говорится, однако адвокат потерпевшей пообещал доказать обвинения в суде.

В свою очередь, представитель Дилана опроверг все обвинения.

В тему: 16 ноября 2013 года Боб Дилан получил орден Почетного легиона за влияние на студенческую революцию 1968 года. При этом Дилан поблагодарил за вручение награды и быстро покинул место проведения церемонии. По оценке ВВС, музыкант чувствовал себя, очевидно, некомфортно на этой церемонии.

13 октября постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус сообщила, что Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена американскому автору-исполнителю и писателю Бобу Дилану с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

В конце 2020 года Боб Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group.

Тэги: США, изнасилование, мир, обвинение, наркотики, культура, педофилия, Боб Дилан, сексуальные домогательства

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