Ученые поведали о небывалой пользе витамина К

Главное: Ученые рассказали о пользе витамина К. Они снижает риск сердечных заболеваний.
Детали: Ученые из университета Эдит Коуэн в США поведали о небывалой пользе витамина К. Их цитирует издание Journal of the American Heart Association.
Сообщается, что он снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом.
Всего участие в исследовании, которое длилось двадцать лет, приняли пятьдесят тысяч человек.
Специалисты поведали: «Существует два типа этого витамина: K1, которым богаты зеленые листовые овощи и растительные масла, и K2, содержащийся в мясе, яйцах и ферментированных продукта».
Выяснилось следующее: «У людей, которые получали витамин K1 в большом количестве, вероятность госпитализации с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, была на 21% меньше».
Отмечается также: «При высоком потреблении витамина K2 этот показатель составлял 14% а риск заболеваний периферических артерий снижался на 34%».
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