В Одесской области катамаран с людьми унесло в море

Главное: В Черноморском катамаран унесло в море. На борту находились девять человек.

Детали: В минувший четверг, 12 августа, в Черноморском (Одесская область) произошло ЧП. О нем сообщает УНИАН.

Тут неисправный катамаран, на борту которого находились девять человек (в том числе трое детей), унесло в Черное море на расстояние полтора-два километра.

Сообщается, что в Морскую поисково-спасательную службу пришло сообщение от ГСЧС, что парусный катамаран «Ананда 929» со сломанной мачтой уносит в Черное море.

Информируется, что спасательный катер эвакуировал экипаж и пассажиров катамарана на свой борт. Людей в яхт-клуб «Сосновый берег» в поселке Лески.

Никто не пострадал.

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