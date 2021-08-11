В Киберполиции рассказали, как можно остаться без денег, просто разместив объявление в интернете

Главное: Мошенники все чаще списывают деньги с карт, которые привязаны к номерам телефонов, опубликованным в различных интернет-объявлениях.

Детали: В последнее время аферисты все чаще списывают средства со счетов украинцев, которые выставляют номера своих телефонов на площадках объявлений в интернете. Как сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Управления противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Ивана Тимошенко, это возможно в случае, если опубликованный телефон одновременно привязан к банковской карте.

«В большинстве случаев, которые мы проанализировали — почти в 90% случаев, номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу», — рассказал он на брифинге 11 августа.

По его словам, пойманная на этой мошеннической схеме аферистка рассказала правоохранителям интересную деталь. Выяснилось, что в процессе поиска она искала самые дорогие товары, понимая, что на онлайн-банкинге человека, который выставляет на продажу какую-то дорогую технику, дорогостоящую вещь, может быть довольно существенная сумма средств.

В тему: В июне 2021 года в Киберполиции рассказали о новом способе выманивания средств под видом информации от патрульной полиции Киева.