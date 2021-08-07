Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное

Главное: Британские ученые утверждают, что люди до сих пор ничего не знали о сложной социальной жизни жирафов.

Детали: Ученые из Бристольского университета выяснили, что жирафы являются сложным социальным видом, сопоставимым со слонами и приматами. Как сообщает Lenta.ru, они провели исследование, в ходе которого выяснилось, что взрослые жирафы, выходя из репродуктивного возраста участвуют в воспитании детенышей и проявляют родительскую заботу о соплеменниках.

Таким образом, в так называемом «постпродуктивном состоянии» эти животные проводят до 30% своей жизни, что сопоставимо с другими видами, которые обладают сложными взаимодействиями внутри вида и совместным уходом за потомством. Например, у слонов и косаток это состояние длится 35% и 23% соответственно.

По словам зоолога Зои Мюллер, самое удивительное в этом открытии то, что люди до сих пор не осознавали, что жирафы имеют сложную социальную систему. «На протяжении десятилетий мы знали о других видах социально сложных млекопитающих, таких как слоны, приматы и китообразные, но сложно объяснить то, как такой харизматичный и известный вид, как жираф, мог быть настолько малоизученным до недавнего времени», — объяснила она, подчеркнув, что рассмотрение жирафов как высоко социального и сложного вида повышает их статус как млекопитающих, заслуживающих защиты.

В тему: В мае 2010 года в ЮАР жираф убил 25-летнюю девушку, которая прогуливалась с двумя своими собаками в провинции Лимпопо.

Отметим, что на первый взгляд совершенно миролюбивое животное, вполне может постоять за себя.