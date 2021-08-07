Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное

Александр Панько
07.08.21 13:09
187
Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное

Главное: Британские ученые утверждают, что люди до сих пор ничего не знали о сложной социальной жизни жирафов.

Детали: Ученые из Бристольского университета выяснили, что жирафы являются сложным социальным видом, сопоставимым со слонами и приматами. Как сообщает Lenta.ru, они провели исследование, в ходе которого выяснилось, что взрослые жирафы, выходя из репродуктивного возраста участвуют в воспитании детенышей и проявляют родительскую заботу о соплеменниках.

Таким образом, в так называемом «постпродуктивном состоянии» эти животные проводят до 30% своей жизни, что сопоставимо с другими видами, которые обладают сложными взаимодействиями внутри вида и совместным уходом за потомством. Например, у слонов и косаток это состояние длится 35% и 23% соответственно.

По словам зоолога Зои Мюллер, самое удивительное в этом открытии то, что люди до сих пор не осознавали, что жирафы имеют сложную социальную систему. «На протяжении десятилетий мы знали о других видах социально сложных млекопитающих, таких как слоны, приматы и китообразные, но сложно объяснить то, как такой харизматичный и известный вид, как жираф, мог быть настолько малоизученным до недавнего времени», — объяснила она, подчеркнув, что рассмотрение жирафов как высоко социального и сложного вида повышает их статус как млекопитающих, заслуживающих защиты.

В тему: В мае 2010 года в ЮАР жираф убил 25-летнюю девушку, которая прогуливалась с двумя своими собаками в провинции Лимпопо.

Отметим, что на первый взгляд совершенно миролюбивое животное, вполне может постоять за себя.

Тэги: животные, Великобритания, биология, наука, жираф, британские ученые, зоолог

Комментарии

Статьи

06.08.21 15:23

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 9 и 10

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта
06.08.21 16:01

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.08.21 14:14

Стало известно, сколько украинцев считают себя бедными
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
06.08.21 21:32

Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 16:46

Украинские COVID-сертификаты скоро могут признать в ЕС
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 15:58

Копилка сборной Украины пополнилась еще одной олимпийской медалью
06.08.21 14:14

В МОЗ рассказали, как можно избежать нового локдауна в Украине
06.08.21 13:39

В Украине запретили продажу лекарств детям
06.08.21 11:35

ВОЗ предупреждает о начале реальной опасности из-за коронавируса
06.08.21 09:17

В Минздраве рассказали, сколько осталось денег на лечение больных коронавирусом
06.08.21 09:03

Легенда «Барселоны» Лео Месси покидает команду
06.08.21 08:44

Коронавирус в Украине: 1 081 больной и 16 погибших
02.08.21 14:50

В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ
02.08.21 21:36

На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор
31.07.21 14:55

В УПЦ опровергли информацию в СМИ об отказе Грузинского Патриарха прислать делегацию в Киев
31.07.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал о великом даре Бога человеку
01.08.21 11:32

Украина завоевала еще две олимпийские медали
31.07.21 16:29

Названы основные причины уменьшения человеческого мозга
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
31.07.21 17:59

Газотранспортная система Украины – наследство, которое нужно беречь и развивать, – Игорь Учитель
02.08.21 14:53

«Шахтер» и «Заря» узнали следующих соперников в еврокубках
02.08.21 16:27

В Норвегии зафиксирован новый штамм коронавируса
Фото и Видео
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Побег российских заключенных из изолятора попал на видео
Побег российских заключенных из изолятора попал на видео
Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга
Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга
В Киеве девушка за рулем BMW влетела в ларьки
В Киеве девушка за рулем BMW влетела в ларьки
В США сгорел целый город
В США сгорел целый город
Украину накроет волна киноужасов
Украину накроет волна киноужасов
Суровое видео с российскими детьми потрясло интернет
Суровое видео с российскими детьми потрясло интернет
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.