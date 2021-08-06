В МОЗ рассказали, как можно избежать нового локдауна в Украине

Главное: Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что очередного локдауна в Украине можно избежать. Это возможно, если вакцинируется как можно больше людей.

Детали: В Украине может не быть нового локдауна. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он оценил ожидания украинцев относительно нового локдауна осенью.

«Ждать ли локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна», — сказал Ляшко.

В тему: По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, в стране не планируют вводить новый локдаун. Но общенациональный карантин продлят.