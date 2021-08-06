Стали известны некоторые подробности будущего визита Зеленского к Байдену

Главное: Подготовка визита Владимира Зеленского в США продолжается. 30 августа он встретится с Джо Байденом.

Детали: 30 августа состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Там он встретится с лидером страны Джо Байденом.

Подробности поведала посол Украины в США Оксана Макарова.

Дипломат у себя в Facebook сообщила состоялись содержательные встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем страны Энтони Блинкеном.

По ее словам, «в приоритете – подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа».

Отмечается, что целью встречи станет «углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами для защиты суверенитета и территориальной целостности, повышение безопасности в Украине и регионе, увеличение военного потенциала, ускорение трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну».

Она также информировала: «Теперь у нас будет три недели тихой дипломатии, когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1».

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