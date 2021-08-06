Во Львовской области люди тяжело отравились грибами

Главное: Три человека отравились грибами. ЧП произошло во Львовской области.
Детали: В селе Карпатское (Львовская область) произошло ЧП. Тут три человека (1960, 1988 и 1996 годов рождения) отравились грибами.
Сейчас они находятся в реанимации Турковской больницы.
Местные власти сообщают, что инцидент произошел в четверг вечером.
Информируется: «Состояние пострадавших средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются».
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