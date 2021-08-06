Во Львовской области люди тяжело отравились грибами

Главное: Три человека отравились грибами. ЧП произошло во Львовской области.

Детали: В селе Карпатское (Львовская область) произошло ЧП. Тут три человека (1960, 1988 и 1996 годов рождения) отравились грибами.

Сейчас они находятся в реанимации Турковской больницы.

Местные власти сообщают, что инцидент произошел в четверг вечером.

Информируется: «Состояние пострадавших средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются».

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