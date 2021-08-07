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Новости > Разгадана одна из главных загадок Юпитера

Разгадана одна из главных загадок Юпитера

Александр Панько
07.08.21 11:36
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Разгадана одна из главных загадок Юпитера

Главное: Группа ученых решила загадку нагрева атмосферы Юпитера, механизм которого долгое время оставался неизвестным.

Детали: Международная группа астрономов проанализировала данные, полученные обсерваторией Кека на Гавайях, и создала новую, наиболее подробную тепловую карту верхних слоев атмосферы. Как сообщает Lenta.ru, это позволило им установить механизм существования аномалии, известной среди ученых как «энергетический кризис».

Ее суть заключается в том, что, как предполагалось ранее, атмосферы газовых планет функционируют как гигантский холодильник, в котором тепловая энергия отводится от экватора к полюсу и попадает в нижние слои атмосферы в полярных регионах. Однако новая модель указывает на то, что существует противоположный поток тепловой энергии, благодаря чему нагреваются экваториальные регионы.

Выяснилось, что в окрестностях областей, где наблюдаются полярные сияния, температура атмосферы достигает высоких значений. Эти регионы, несмотря на то, что занимают менее 10% поверхности Юпитера, отвечают за нагрев всей планеты.

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы улавливаются магнитным полем планеты. Они движутся по спирали вдоль силовых линий к магнитным полюсам Юпитера, сталкиваясь с атомами и молекулами в атмосфере, высвобождая свет и энергию. Сила полярных сияний и необычный нагрев зависит от вещества, которое выбрасывается вулканами на спутнике Ио.

В тему: В июле 2021 г телескопу Hubble удалось снять водяной пар возле Юпитера. Его обнаружили в атмосфере его спутника Ганимеда.

Тэги: газ, температура, планета, атмосфера, космос, наука, кризис, Юпитер, аномалия, тайна, загадка, технологии

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