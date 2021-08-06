Стало известно, как прививка от гриппа спасает от коронавирусных осложнений

Главное: Люди, заболевшие коронавирусом, которые не делали прививку от гриппа, имели значительно большую вероятность попасть в отделение интенсивной терапии. К такому выводу пришли исследователи из Майами.

Детали: Вакцина против гриппа уменьшает риски осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция. Соответствующее исследование провели ученые из Медицинской школы Миллера в Майами, пишет Medical Xpress.

«Анализ показал, что те, у кого не было прививки от гриппа, имели значительно большую вероятность (до 20% чаще) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще попадали в отделение неотложной помощи (58% чаще), наблюдали развитие сепсиса (до 45% чаще), имели инсульт (до 58% чаще) и тромбоз глубоких вен (до 40% вероятнее). Риск смерти не уменьшился», — пишет издание.

Хотя пока точно неизвестно, как вакцина против гриппа обеспечивает защиту от Covid-19, большинство теорий предполагают, что прививка от гриппа может усилить врожденную иммунную систему — общие средства защиты, с которыми мы рождаемся, не защищают ни от одной конкретной болезни.

По словам авторов исследования, результаты твердо свидетельствуют о том, что вакцина против гриппа может защитить от нескольких серьезных последствий Covid-19.

Однако они настоятельно рекомендуют людям получать прививку от Covid-19, а также ежегодную вакцину против гриппа, чтобы уменьшить риск возникновения так называемой «твиндемии» — одновременные пандемии коронавируса и гриппа.

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