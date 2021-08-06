Легенда «Барселоны» Лео Месси покидает команду

Главное: Аргентинский форвард Лионель Месси уходит из «Барслеоны». Стороны не сумели договориться о новом контракте.

Детали: Лидер «Барселоны» Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно. В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять „Барселону“. Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. „Барса“ от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», — сказано в заявлении клуба.

Контракт Месси с «Барселоной» закончился по окончанию предыдущего сезона. Всего аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

Лионель 10 раз выиграл с «Барсой» Ла Лигу, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза был победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

В тему: В январе нынешнего года появилось видео, как Лионель Месси умудрился опозориться на весь мир.